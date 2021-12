Wormen in boerenland vergrijzen: niets doen levert grotere, rode wormen op

Het boerenland vergrijst met vooral kleine, zogeheten grijze wormen. Rode, grotere wormen die beter voor de bodem zijn, zitten in minder intensief gebruikt land.

Voor het onderzoek is gekeken naar intensief gebruikte landbouwgrond waar gier geïnjecteerd wordt, vogelland met grof mest en natuurland dat niet bemest wordt.

Wel wormen, maar kleinere

"Wat mij heel erg opviel, was dat er in dat intensieve land best nog wel veel wormen zitten. Maar het zijn wel kleintjes. En hoe minder je grond verstoord des de groter de wormen worden. Dan heb je misschien wat minder, maar die grote kunnen misschien wel veel meer grond verzetten. Dus als boer heb je daar meer aan", zegt onderzoeker Rob Venderbos van Rijksuniversiteit Groningen.

"Rode en grijze wormen"

Het is niet alleen de grootte die anders is, merkt Venderbos op: "Je hebt zo'n dertig soorten in Nederland, maar het belangrijkste verschil is dat je rode en grijze wormen hebt. En de rode zijn degene die naar het oppervlakte komen en daar vers plantenmateriaal en afgemaaid plantenmateriaal mee de bodem innemen. Die zorgen ervoor dat er meer organisch materiaal in de bodem komt. Dat is belangrijk, want het zorgt ervoor dat voedingsstoffen niet wegspoelen. Dus je wilt vooral die rode wormen."