'Babyboom' in Harlingen, 7 baby's verwacht met de jaarwisseling: "Beter dan vuurwerk"

"We hebben wel zware tijden gehad, omdat het in de ziekenhuizen echt spannend is", zegt de verloskundige. Er waren echter wel een hoop 'eerstelijns bevallingen', waar de verloskundigen dan bij aanwezig kunnen zijn. "Dat is een mooie ontwikkeling, daar zijn we heel blij mee. We werken verder prima samen met alle disciplines."

Zeven baby's met de jaarwisseling

Voor de jaarwisseling staan er nog wel wat geboortes op de planning. "Een stuk of zeven", zegt Von Kospoth. "Zeven 'nieuwjaarsbaby's'. Dat is beter dan vuurwerk, niet?"