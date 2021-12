Kelvin de Ruiter: de dunne spijker die de 'Sterkste man' werd

De bus die er aan komt rijden laat er geen twijfel over bestaan wie er in zit. Op de zijkant staat groot: Sterkste man. Kelvin de Ruiter komt net terug van een lange dag werken.

8.000 calorieën per dag

Dat moet, want anders is zijn sport niet te betalen. "Veel verdienen doe je er niet mee. Om alles te kunnen betalen moet je wel werken." De Ruiter doelt dan vooral op het eten. Nu valt het mee. Hij zit in een rustperiode na zijn wereldtitel bij de Strongman Champions League.

De Ruiter: "Ja, nu eet ik meer rijst, dat is veel lichter dan wat ik anders eet. In de aanloop naar wedstrijden zit ik als snel op 8.000 calorieën per dag." Een menu dat naast veel pasta bestaat uit vlees, eieren en eiwitshakes.

Dunne spijker

De Ruiter is nu één bonk spier. Dat is, zegt hij zelf, een groot verschil met de 19-jarige Kelvin. "Ik was echt een dunne spijker. Ik wist dat ik sterk was. Ik werkte destijds op een autosloperij en merkte dat ik meer kon dan anderen."