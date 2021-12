Proloog worstelt met lerarentekort, mede door langere kraamverloven

Proloog heeft 23 scholen in de omgeving van Leeuwarden, waarvan er één speciaal onderwijs biedt. Er staan op dit moment drie vacatures open voor leerkrachten, maar volgens Arjette de Pree van Proloog zijn die eigenlijk niet te vinden. "Dat is heel vervelend. Met kunst- en vliegwerk proberen we het te regelen. Maar je wilt eigenlijk gewoon één leerkracht voor een groep. Maar we kunnen geen leerkrachten tevoorschijn toveren."

Langere zwangerschapsverloven

Normaal gesproken is er een vervangingspool, maar die is nu wel leeg. Leerkrachten blijven vaker thuis door ziekte en daarnaast spelen ook zwangerschapsverloven een grote rol.

Het advies van het RIVM is: "Indien je geen 1,5 meter afstand van collega's, ouders/verzorgers en kinderen (dit geldt ook als je met kinderen 0-4 jaar werkt) kunt houden tijdens je werk, is het advies om vanaf 28 weken vervangende werkzaamheden te gaan doen waarbij dit wel kan."

Twintigtal medewerkers zwanger

Proloog worstelt met dit advies, vertelt De Pree. "Als je 28 weken zwanger bent, moet je dus anderhalve meter afstand houden tot kinderen. Dat is in het onderwijs nauwelijks te doen, dus vaak stoppen leerkrachten al als zij 28 weken zwanger zijn. Op moment hebben wij ruim twintig zwangere medewerkers, dus wij moeten hen langer vervangen dan wanneer er geen corona zou zijn. Dan zouden de verloven korter zijn."

Schuiven met leraren

De schoolkoepel probeert van alles om vervangers te regelen. "We gebruiken uitzendbureaus om leerkrachten in te huren, maar wij zijn niet de enige organisatie die hiermee kampt. Ik heb een beroep op andere directeuren gedaan om te vragen of men kan kijken of men leerkrachten een aantal dagen kan vrijspelen. Zo zouden we een oplossing kunnen krijgen voor de scholen waar we vacatures hebben."

De Pree hoopt dat het lukt. "Maar ik sluit niet uit dat we groepen naar huis moeten sturen als we geen vervanger kunnen vinden. Nood breekt soms wet."