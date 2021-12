Douwe de Vries: "Schoutens basis is sneller dan alle anderen"

Douwe de Vries is optimistisch als het gaat over Antoinette de Jong. "Ik had dit wel een beetje verwacht als ik eerlijk ben. Iedereen had deze twee op één en twee staan."

Maar logischerwijs is hij ook enthousiast over Irene Schouten, die de 3 kilometer won. "Zo'n Irene Schouten, die alles gewonnen heeft dit seizoen. Dan kun je nu niets anders dan weer winnen. Je ziet dat haar basis sneller is dan alle andere schaatssters in het veld."

Omrop Fryslân-verslaggever Andor Faber deelt die mening: "Het past ook in het beeld van het seizoen. Schouten is een klasse apart, maar het is wel zo dat Antoinette er dichter op zit dan op het NK in oktober." Johan Stobbe van de Leeuwarder Courant denkt dat het wel wat doet met Schouten: "Het brengt natuurlijk wel wat druk met zich mee."