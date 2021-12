Jesper Hospes stopt met schaatsen

Hospes had het al een tijdje in het hoofd om te stoppen: "Ik wist al het hele jaar dat het hier zou ophouden, al hoop je natuurlijk van niet."

Hij had graag naar de Winterspelen gewild, maar dat lukte niet. Op de 500 meter kwam Hospes niet verder dan twee keer 35,2, op grote afstand van het podium. "Ik had 34,49 opgeschreven. Daar ging ik voor. Maar als het dan niet lukt, dan is het ook mooi geweest."

"De omstandigheden waren goed"

Hospes kijkt met gemengde gevoelens terug naar zijn carrière: "In principe was het heel mooi. Ik heb alles gedaan wat ik wilde. Alleen had ik met een grote klap willen afsluiten." Het olympisch kwalificatietoernooi typeert zijn laatste jaar goed. "De opening was oké en het ijs voelde heel goed, maar ik kom er niet echt meer door. Ik maakte geen topsnelheid, terwijl alle omstandigheden wel goed waren."