Jesper Hospes grijpt naast ticket voor Winterspelen op 500 meter

Jesper Hospes kwam bij de eerste 500 meter in rit 8 in actie. Op dat moment had Thomas Krol de snelste tijd (34,69). Hospes opende goed (9,70), maar tijdens het rondje verloor hij het zicht op het podium. Hij kwam met een tijd van 35,23 over de eindstreep. Op dat moment was dat nog goed voor een zesde plek. Aan het einde van de eerste ritten stond Hospes elfde.

De eerste 500 meter werd gewonnen door Dai Dai N'tab met een tijd van 34,53. Kai Verbij werd tweede in 34,57 en Merijn Scherperkamp werd derde met 34,64.

Tweede rit

In de tweede 500 meter kregen alle schaatsers een kans om zich te verbeteren. Hospes was in zijn tweede race net wat sneller dan zijn eerste (35,21 om 35,23), maar dat was niet genoeg voor een plek bij de eerste drie.

Scheperkamp voerde de druk op N'tab en Verbij op door met 34,45 de snelste tijd neer te zetten. N'tab en Verbij kwamen daar niet meer overheen. Scheperkamp mag naar de Spelen, N'tab en Verbij zitten in de wachtkamer.