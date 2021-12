Bakker in Oentsjerk bakt oliebollen voor de oude bakker die ALS heeft

De actie slaat aan in het dorp. Want er zijn ook klanten die geen oliebollen hoeven, maar wel doneren. "We hebben de eerste vijfhonderd euro opgehaald zonder een oliebol te verkopen", vertelt Hiltje Bruinsma.

De actie is opgezet in overleg met Braaksma en zijn vrouw en de Stichting ALS. Het doel is om begin volgend een cheque aan te bieden aan de Stichting ALS en de familie Braaksma.

"Heel verdrietig"

Het bericht dat Braaksma erg ziek is van ALS en hard achteruit gaat, maakt indruk in het dorp. Hiltje Bruinsma vond dat ze iets moesten doen toen ze hoorde hoe ziek de vorige bakker van Oentsjerk is: "Dit gun je niemand. Dan ben je aan je pensioen toe en dan word je zo ziek. Bakkers hebben een zwaar beroep en krijgen weleens iets, zoals rugklachten. Daar valt wel wat aan te doen. Maar hiervan word je niet beter. Dat is heel zuur en verdrietig."