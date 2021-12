Antoinette de Jong ook op de 3.000 naar de Spelen

Myrthe de Boer was de eerste Friezin die in actie kwam om de 3.000 meter. Ze finishte in 4.14,78. Daarmee kwam ze niet in de buurt van een podiumplek.

Sterk begin Anema

Daarna was Reina Anema aan de beurt. Ze begon sterk aan haar race. Daarna liepen haar rondetijden verder op. Anema vocht zich naar een tijd van 4.03,19. Dat was op dat moment de snelste tijd.

Maar Anema was niet lang de snelste. Carlijn Achtereekte, Merel Conijn en Melissa Wijfje doken onder Anema's tijd. In rit 7 mocht Ireen Wüst het laten zien. Maar haar 4.02,36 was lang niet genoeg om bij de eerste drie te eindigen.

Antoinette de Jong

In de laatste rit moest Antoinette de Jong de Friese eer hoog houden. Dat lukte: 3.57,54 was genoeg voor een tweede plek en dus kwalificeerde ze zich voor de Olympische Spelen op de 3.000 meter.

De overwinning was voor Irene Schouten. Carlijn Achtereekte, de regerend olympisch kampioen, mag ook naar Peking.