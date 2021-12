Zeldzame grote trap in de boerenkool bij Workum gespot

Omdat er in de jaren 90 nog maar 57 exemplaren waren, is er een beschermingsproject opgericht en zijn er broedgebieden afgezet. Intussen is het aantal daardoor gegroeid naar zo'n driehonderd vogels. In 1997 is de laatste wilde grote trap in Nederland gezien. In 2010 is er ook één uit het Duitse broedprogramma gespot in Noord-Brabant.

Jos Hooijmeijer heeft de vogel zondag opgezocht. "Hij is niet heel schuw, hoor. We stonden op zo'n 100 meter", vertelt de Koudumer. De vogel zit in de boerenkool en volgens Hooijmeijer blijft hij daar waarschijnlijk ook nog wel even zitten. "Er is genoeg borenkool. Hij zoekt een plek om te overwinteren, dus dat kan zolang de boerenkool er nog staat."

Bijzonder

Hooijmeijer doet samen met hoogleraar trekvogelecologie Theunis Piersma al jaren onderzoek naar de vogelstand in Súdwest-Fryslân, maar dan vooral naar de grutto. Dat hij nu zo dicht bij huis een grote trap kon zien, was wel heel bijzonder.

"Ik heb hem wel al in Spanje en Oostenrijk gezien." Dat waren wel echt wilde vogels. Dat dit exemplaar hier beland is, komt volgens Hooijmeijer door het weer. Het werd kouder in Duitsland, dus is hij waarschijnlijk naar het warmere Westen gevlogen. "En toen kwam het IJsselmeer, dat is een soort barrière."