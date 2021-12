Klokluiders gezocht voor De Fryske Marren: "Wij willen het meer leven geven"

Uiteindelijk doen er elf klokkenstoelen en dertien kerkklokken mee. Om klokluider in de gilde te worden, is er wel een korte cursus nodig. Cursisten gaan een keer met Dijkstra mee om het nodige te leren. "Het klinkt makkelijk, maar er komt een stuk techniek bij kijken."

De klok moet bijvoorbeeld niet te hoog opgetrokken worden. Want als de bengel twee keer slaat, is dat niet goed voor de klok die soms eeuwenoud is. De bronzen klok van Teroele is bijvoorbeeld zo'n vier eeuwen oud.