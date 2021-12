Cool Súdwest Wintergames moeten jongeren uit coronadip halen

"Juist in de leeftijdsfase dat vrienden zo belangrijk zijn, staat je leven door corona al geruime tijd min of meer op slot'', zegt wethouder Mark de Man over de activiteiten. "Met de Wintergames willen we jongeren uit de coronadip halen en zorgen dat ze iets hebben om tijdens de extra lange kerstvakantie naar uit te kijken."

Vuurwerk

Buurtsportcoach Bernard IJdema ziet ook dat de jongeren last hebben van een coronadip. "Dat merken we wel heel veel. Je ziet ook dat jongeren veel met vuurwerk over straat lopen en dingen vernielen. Dus we willen graag activiteiten organiseren zodat ze lekker bezig zijn."

De eerste activiteit was maandag voetballen in Makkum. Twee enthousiaste instructeurs stonden daar te wachten, maar en kwam niemand. "Het is nu natuurlijk derde kerstdag. Het is wel wat frisjes buiten, dus misschien heeft het daar wat mee te maken. Ik zou het niet weten anders", zegt IJdema.

Meer opkomst

Voor de andere activiteiten verwacht de buurtsportcoach meer opkomst. "Morgen (dinsdag, red.) hebben we in Sneek activiteiten en voetballen. Daar is altijd een grote opkomst. Dus we gaan ervanuit dat dat morgen weer zo is", zegt IJdema.

De komende weken staan onder andere tennis, voetbal, 'beglitter je spullen', acteren en kickboksen op het programma. De volledige planning is te vinden op de Instagrampagina van Cool Súdwest.