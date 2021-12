Schilderij met Abe Lenstra gevonden, Museum Belvédère mag het tentoonstellen

Het kunstwerk komt uit de privécollectie van oud-voorzitter Jan Smit van voetbalclub Heracles Almelo. Het verdween nadat hij het in 2009 uitleende. Op het doek is Lenstra te zien in het shirt van SC Enschede, waar hij van 1954 tot 1960 voetbalde.

Het schilderij dook weer op nadat er veel media-aandacht voor was. Dit naar aanleiding van het verschijnen van een biografie over de in 1994 overleden Oosting geschreven door Jolande Withuis. Presentator Johan Derksen heeft bijvoorbeeld meerdere keren oproepen voor het kunstwerk gedaan in zijn televisieprogramma Veronica Inside.