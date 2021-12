SportCast: "Ik denk niet dat Feyenoord Veerman kan betalen"

In de laatste Sportcast van 2021 over voetbal wordt er ook teruggekeken op het voetbaljaar van de beide Friese clubs. SC Cambuur sluit dit jaar af als hoogst geklasseerde Friese club in de eredivisie.

'Enorme verrassing'

Volgens De Boer is linkerverdediger Alex Bangura dé speler die het meeste opviel in de eerste seizoenshelft. Sportverslaggever Andor Faber gaat voor Mees Hoedemakers.

Zijn collega Cambuurvolger, Geert van Tuinen, gaat voor de Letse spits Robert Uldrikis. "Het is een enorme verrassing. Hadden we ooit van Udrikis gehoord? Hij doet het fantastisch en hij houdt altijd twee man bezig. Hij heeft een conditie als een paard."