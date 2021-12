Boudewijn de Groot en Cambuureffect in de Fryske top 100

"En Ricky's 'Genot' stond in 2009 voor het laatst in de lijst, toen op plek 65. Dit jaar keert hij terug en meteen op 25. En nog hoger terug: 'Mooie stad aan 't Wad' van Wiebe van Dijk. Die stond in 2018 op 30, raakte daarna weg uit de lijst en staat nu op 24."

Zijn er trends?

"Er is een Camcuureffect: de promotie van de Leeuwarders zie je ook terug in de lijst. 'Genot' van Ricky is er dus weer, 'De woanark' van Anneke Douma klimt behoorlijk en ook ''t Woanskip' van Pieter Sahieter staat er nog steeds in."

Hoe is het met de diversiteit, wat is de man-vrouwverhouding?

"Niet helemaal gelijk, maar er zijn 32 nummers met een vrouwelijke zangeres. Daarbij zitten ook duo's."

Zie je ook opmerkelijke genres?

"Friese folkmetal! Het nummer 'Hadagrims verdriet' van Baldrs Draumar komt nieuw binnen op 41. Het komt uit het stuk Rêdbâd, dat gespeeld is in de theatertuin van Broeksterwâld."

En streektalen?

"Er staat meer Stadsfries in dan een jaar geleden. Dit jaar staan er zes Stadsfriese nummers in de lijst, in 2020 waren dat er maar vier. De 'Liwwadder Blues' van Piter Wilkens staat er niet meer in, maar Wiebe van Dijk en Ricky dus wel weer. En Doede Bleekers 'Voor Johannes' is ook een nieuw Stadsfries nummer. "