Het jaar van Romke de Jong: "Mooier kon eigenlijk niet"

"Het was een heel mooi jaar", begint Romke de Jong zijn verhaal. Met een hamer slaat hij een stukje RVS. De ijsfabriek in Gorredijk zit middenin een verbouwing. De Jong is jarenlang directeur geweest, maar toen hij naar de Kamer ging mocht dat niet meer.

Zijn vader neemt het nu weer even over. "Ik ben hier eigenlijk nog maar soms. Eén keer per week even gezellig op de koffie", vertelt De Jong.

Verandering

Het afgelopen jaar is er veel veranderd in het leven van De Jong. "De week ziet er nu heftig uit", zegt hij. "Op maandag ga ik het land in. Op dinsdag, woensdag en donderdag hebben wij altijd vergadering in Den Haag. Op vrijdag kan ik dan terug naar Fryslân."

Het gaat niet zoals hij eerst had gedacht. "In maart zei ik dat ik heen en weer wilde rijden. Maar dat kan niet. De dagen zijn lang en de debatten duren lang. Soms ben je om 02.00 uur klaar en dan begint de dag om 09.00 uur alweer. Daarom blijf ik voorlopig de meeste tijd in Den Haag."