Coronanieuws 27 december: Enorm druk bij vaccinatielocatie Leeuwarden

Het is voorlopig niet mogelijk om een afspraak voor een vaccinatie tegen het coronavirus te verzetten. Dat meldt GGD GHOR. Zo kunnen medewerkers van de callcenters makkelijker senioren inplannen voor een boosterafspraak.

Volgens de GGD'en gaat 40 procent van de telefoontjes die ze krijgen over et verzetten van een afspraak. Ze roepen daarom op: "Misschien is het tijdstip niet handig of is het vervelend dat een andere afspraak niet kan doorgaan. Desondanks toch deze oproep: heeft u een afspraak voor een booster, kom alstublieft."