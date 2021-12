1980 en eerder kunnen afspraak boosterprik maken | Enorm druk bij vaccinatielocatie Leeuwarden

Het aantal coronapatiënten op de ic's in de Nederlandse ziekenhuizen is maandag met acht gedaald: het zijn er nu 533. Dit aantal was sinds 26 november niet meer zo laag, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

In de Nederlandse ziekenhuizen liggen nu in totaal 1997 coronapatiënten. Dat zijn er 14 meer dan zondag. Het is wel voor de derde dag op rij dat er minder dan 2000 mensen met covid-19 in het ziekenhuis liggen.