Zwembad Ny Sudersé kijkt terug op dodelijk ongeluk: "Je vergeet het niet weer"

Het jaar is bijna tot een eind gekomen en daarom kijken we terug met Friezen die in het nieuws zijn geweest. Martin en Jinke Doef bijvoorbeeld. De eigenaren van zwembad Ny Sudersé in Lemmer kwamen groot in het nieuws na een dodelijk ongeluk. De 11-jarige Adonay Berhe uit Eritrea verdronk in hun zwembad.