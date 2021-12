Geert Kuiper: "Sven Kramer gaat naar de Spelen, dat is wel duidelijk"

Wat opviel aan de rit van Kramer, was dat hij afbouwde met een rondje 28,9 en 29,0. Dat zegt volgens Kuiper al iets: "Ik ken het niet van hem dat hij de laatste twee rondjes zoveel over heeft. Als je alleen daar naar kijkt, dan is hij nog te voorzichtig geweest", zo zegt de man die zondag speaker was bij de rit van Kramer.

Daarin werd de schaatser van Jumbo-Visma derde achter ploeggenoot Patrick Roest en Jorrit Bergsma. De derde plaats op de 5.000 meter staat als veertiende op de matrix. Het is dus nog maar de vraag of Kramer wel naar de Spelen gaat, want er mogen slechts negen schaatsers naar Peking.

Kuiper maakt zich daar geen zorgen over. "Sven gaat naar de Spelen. Dat is wel duidelijk. Omdat ik denk dat Coopmans (de Nederlandse bondscoach, red.) in alle andere scenario's de schaatsers niet heeft voor de ploegenachtervolging. Hij kan Sven uit deze positie halen en hij schaatst nog een eigen afstand ook."