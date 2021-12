Femke Kok niet voor de camera's na slechte race: "We nemen haar een beetje in bescherming"

Trainer Michel Mulder stuurde Kok daarom naar het hotel en niet naar de camera's van Omrop Fryslân. "Femke is aan het balen over hoe het ging op de 1.000 meter", verklaart Mulder. "We willen dat ze gefocust naar de 500 meter gaat, dus we zeiden: ga maar lekker terug."

"Het is voor haar lastig om te vertellen waar het niet goed ging", gaat Mulder verder. "We nemen haar een beetje in bescherming."

"Niet het goede moment"

Volgens Mulder was de start van Kok nog wel goed. "Ze had een opening zoals de besten ter wereld dat doen. Daarna zie je dat ze na 400 meter al ietwat verkrampt gaat rijden. Wat dat dan is, durf ik eigenlijk niet te zeggen. Het kan de spanning zijn of een keer een mindere rit, maar daar is het niet echt het goede moment voor", analyseert Mulder. "Dat is het nadeel van deze plaatsingswedstrijd. Je hebt één kans en dan moet je het doen."

Mulder denkt dat we ons geen zorgen hoeven te maken over Kok. "Wij zitten niet in de stress voor de 500 meter. Ze rijdt hartstikke goed. Het is nu heel jammer, maar we moeten door. De 500 is haar beste afstand en we gaan ervoor om er over een paar dagen iets moois van te maken."