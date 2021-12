Sven Kramer maakt nog altijd kans op ticket naar Spelen: "Nog even afwachten"

Negen schaatsers mogen naar de Spelen er er worden ook nog schaatsers gekozen voor de ploegenachtervolging. "Het is nog even afwachten, maar normaal gesproken ga ik nu naar de vijf kilometer en de team pursuit", denkt Kramer.

Hij reed in 6.12,29 naar de derde plaats op het OKT, dat de viertiende plaats op de matrix oplevert. Niet heel hoog, maar de ploegenachtervolging kan dan nog wel eens helpen. "Ik heb de team pursuit nog achter de hand, dat zal mijn kans om de vijf kilometer te rijden verbeteren", zo zegt Kramer.

Tien kilometer

Of hij de tien kilometer ook zal rijden, weet Kramer nog niet helemaal zeker. "Ik wil over tien dagen het EK schaatsen, dus even zien wat we doen. Het is voor mij geen prioriteit, maar als ik er toch ben, we zien het wel. Misschien moet ik vanavond wel naar Noordlaren", lacht Kramer.