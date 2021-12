Antoinette de Jong tweede op Olympische kwalificatie 1.000 meter

Een van de schaatssters die een ticket voor Peking wil halen is Suzanne Schulting. Ze was al zeker van een startbewijs op de shorttrackafstanden en wilde daar op de 1.000 meter nog een langebaanticket aan toevoegen. Maar haar tijd voor 1.15,42 was niet genoeg.

Sneller was Marijke Groenewoud: ze reed naar 1.15,21 en stond daarmee lang op de derde plek. Met nog twee ritten te gaan nam Femke Kok die plek over. Ze leek onderweg naar de snelste tijd maar zakte in de laatste ronde in.

Jutta Leerdam zette in de laatste rit de snelste tijd neer in 1.14,09. Antoinette de Jong pakte met 1.14,61 de tweede plek, voor Ireen Wüst. Olympisch kampioen van 2018 Jorien ter Mors werd vijfde.