Laatste stemdag voor de Friese top 100; bepaal mee wat de nummer 1 wordt

Kerstbezoek

Verslaggever Geert van Tuinen gaat verder op kerstbezoek aan huis bij gedeputeerde Sietske Poepjes, burgemeester Ina Sjerps van Harlingen, Jan de Vries (assistent-scheidsrechter in topteam Makkelie) en zijn vrouw Gezina van der Zwaag (zangeres en muziekdocent), muziekcafé Ma Kelly's in Frieschepalen en Theo Woudstra, die een boekingskoor voor artiesten heeft, en daarnaast nu manager is van een teststraat.

Het programma is van 13.00 tot 18.00 uur te volgen op de radio en televisie en wordt gepresenteerd door Diana de Groot en Eric Ennema.