Hoe is de Friese top 100 ontstaan? Geert van Tuinen en Wim Brons vertellen

"Ik ben van de generatie die is opgegroeid met hitlijsten", vertelt Geert. "In 1965 begon Radio Veronica daarmee, dat is de 'moeder aller hitlijsten'. Het had iets magisch en toen mocht ik zelf een hitlijst presenteren. Dat was een hoogtepunt, puur amusement en ik vond het fantastisch."

Verbinding

"De lijst verbindt jong en oud", volgens Wim. "Als een soort 'eindejaarsverbroedering'. Jonge mensen stemmen op hun favoriete bands en ouderen kiezen hun favorieten. De top 100 is een mix van stijlen."

Briefjes tellen

In die tijd was er nog geen internet, dus het stemmen was nog een heel gedoe. "We hadden een advertentie in de Leeuwarder Courant en mensen konden via een bon hun top 5 doorgeven en opsturen. Het regende briefjes! Mijn collega van toen Jan Ottevanger heeft al die briefjes geteld en zo is de eerste top 100 samengesteld. 'In nije dei' van De Kast stond toen op nummer 1."