Van der Pal zwemt ongeveer 100 kilometer als ideale voorbereiding op Elfstedentriathlon

De eerste training van ongeveer 100 kilometer in het zwembad zit erop. Nu is het tijd om bij te komen onder de kerstboom.

Voor Van der Pal begon de voorbereiding eigenlijk afgelopen zomer al. Toen moest hij, door alle coronamaatregelen, zijn plannen om de Elfstedentocht zwemmend te volbrengen schrappen. Snel maakte hij bekend het dan maar anders te doen: als triatlon, 600 kilometer achterelkaar aan.

Eerst zwemmen, dan bijkomen op de fiets en dan de laatste 200 kilometer hardlopen. "Ja, ik moet eerlijk zeggen dat de voorbereiding voor het zwemmen afgelopen jaar makkelijk ging. Wij hebben constant gezegd: wij gaan hiervoor. Dan gaan we nu iets doen wat nog niet is gedaan en dat is dit onderdeel."