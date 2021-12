Q&A: Wat kunnen we verwachten van het olympisch kwalificatietoernooi?

Wie wordt de grootste verrassing?

"Poeh, ik pak de glazen bol er even bij. Ik denk dat er weinig verrassingen zullen zijn. Iedereen werkt hier naar toe, dus iedere schaatsers zal top zijn. En dus krijgen we de verhoudingen zoals we die gewend zijn, bijvoorbeeld van het NK afstanden eerder dit seizoen.

Maar als ik er één moet uitpakken, is dat Michelle de Jong. Ze heeft aan het begin van het seizoen gezegd dat ze wereldbekers schaatsen bijna belangrijker vond dan plaatsing voor de Spelen. Daardoor staat ze met minder druk aan de start dan de anderen. Een nadeel voor haar is dat de 500 meter heel laag op de matrix staat, dus bij een derde plaats moet ze maar afwachten of dat voldoende is."

Wie wordt de grootste teleurstelling?

"De grootste teleurstelling vind ik een te groot woord. Maar ik denk dat Marwin Talsma weleens naast een ticket kan grijpen. Hij maakte bij de laatste wereldbekers een uitgebluste indruk op mij. En bij de vrouwen vrees ik het ergste voor Letitia de Jong. Als je het me twee jaar geleden had gevraagd, had ik haar naam honderd procent opgeschreven voor deze Winterspelen. Maar een vervelende, langdurende blessure maakt dat ze nu tekortkomt voor een ticket, denk ik."