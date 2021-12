Omrop TIP: Dansen met de tijd

In zijn werkplaats in Londen werkt Johan aan opdrachten van over de hele wereld. Hij is 'freeman of the city,' een titel die hij kreeg toen hij opgenomen werd door de Worshipful Company of Clockmakers, het Londens klokkenmakersgilde. Regisseur Murk Jaep van der Schaaf en cameraman Gerko Jonker laten in detail de kunst van het klokkenmaken zien.