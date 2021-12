Schulting op OKT op jacht naar langebaantickets: "Ik kan er relaxter in gaan"

Doordat het Europees kampioenschap shorttrack van half januari geschrapt is vanwege de coronapandemie, past het OKT perfect in het schema van Schulting. "Het is een fantastische prikkel richting de Spelen. Buiten dat het om tickets gaat, is het een heel fijne wedstrijd met spanning om te kunnen rijden."

Vol programma

Het betekent wel dat het een drukke week wordt voor Schulting. Ze rijdt zondag de 1.000 meter, dinsdag de 500 meter, woensdag de 1.500, vrijdag de voorrondes van het NK shorttrack en zondag de finales daarvan. "Het is een beetje te vergelijken met hoe het gaat op de Spelen", vindt Schulting.

Ze zal op het podium moeten eindigen op één van de drie afstanden om kans te maken op een startbewijs op de langebaan. "Dat zou fantastisch zijn, maar ik ben me er ook van bewust dat het niveau ontzettend hoog is. Alles moet goed vallen, maar het is niet onmogelijk. Dat is een leuke en lekkere gedachte."