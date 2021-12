Grote brand in bedrijfspand in Gorredijk onder controle

"De brand kan zich niet verder uitbreiden, dat is het sein 'brandmeester', maar we zijn nog wel uren bezig", vertelt Marten Klaas Brinksma, woordvoerder van Brandweer Fryslân.

De brand brak kort voor half drie uit en was direct uitslaand. Het personeel van het bedrijf was klaar om af te sluiten, toen ze een apart geluid hoorden. Het personeel ontdekte uiteindelijk de brand. De rook van de brand bij Frederik Interieur was op grote afstand te zien. De brandweer had de brand vanwege de omvang opgeschaald naar een 'zeer grote brand'.

De brandweer ging er al vanuit dat het pand niet meer te redden was. Het doel van het blussen was met name om de brand niet over te laten slaan naar andere gebouwen. In het gebouw stonden onder andere keukens en andere interieurartikelen.

NL-Alert

Voor de zekerheid werd een NL-Alert verstuurd. De rook leek niet gevaarlijk voor de omgeving te zijn, zei Brinksma. "Het lijkt gunstig te zijn, de rook gaat recht omhoog."