Friese bioscoopfilm Stjer nu ook online te bekijken

De film STJER van de band De Hûnekop en regisseur Janko Krist is donderdagavond in online-première gegaan op een eigen streamingsite. De film was in de bioscopen een succes, het is inmiddels de meeste bezochte Friese film. Bovendien was het de eerste Friese bioscoopfilm in twintig jaar.

Bioscopen dicht

Vanwege de coronamaatregelen zijn de bioscopen dicht, en moest iets anders verzonnen worden. "Daar hebben we op ingespeeld door de film zo gauw mogelijk online te zetten, zodat iedereen hem in de kerstvakantie thuis kan bekijken", zegt Emiel Stoffers.

Regisseur Janko Krist noemt het één groot avontuur, want een film via een eigen streamingsite beschikbaar stellen, dat gebeurt bijna nooit, zegt hij. "We kijken wel hoe het loopt."