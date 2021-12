Krijgt Fryslân een witte kerst? Dit zegt weerman Piet Paulusma

"Het Noorden van het land is het koudst gebied, ook met de meeste zon", voorspelt Piet Paulusma. "Het worden kerstdagen met winterweer en een waarschuwing voor gladheid hoort daar ook bij. Dat is vrijdag nog niet zo, al zakken de temperaturen al wel."

Kerstavond

De weerman houdt een slag om de arm, maar kan wel zeggen dat het met kerstavond en -nacht vlug afkoelt. "We hebben ook wat opklaringen. Eerst nog kans op regen, daar blijft misschien wel sneeuw of natte sneeuw van over. De temperaturen dalen vannacht naar de -4, met een matige tot vrij krachtige oost-noordoostenwind."

Eerste kerstdag: ijsweer

En dan eerste kerstdag. Fryslân kan volop zon verwachten. "Met overdag 0 tot -1 graden. Een ijsdag op de meeste plaatsen. Met een oost-noordoostenwind die matig tot krachtig is. Dus het voelt flink koud aan. In de nacht van eerste- op tweede kerstdag -6 of -7 graden. Dat is gewoon matige vorst. Compleet winter."

Dat geldt met name voor het Noorden van het land, andere gebieden in Nederland hebben het veel minder koud.

Tweede kerstdag: kans op sneeuw

Op tweede kerstdag verwacht Piet Paulusma: "Veel bewolking met wat regen, maar vooral bij ons kans op sneeuw. De temperaturen overdag 0 tot -2. Je hebt het nog altijd over een weertype van winters weer." Door de regen en het koude weer is er ook kans op ijzel en dus gladheid.