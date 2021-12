Mogelijk schietincident op de Jan de Baenstraat in Leeuwarden

Rond 13.15 uur kregen we een melding dat er in de omgeving van de Jan de Baenstraat in #Leeuwarden mogelijk schoten zijn gehoord. We zijn ter plaatse en doen uitgebreid onderzoek.

Politie Fryslân @POL_Fryslan

Mocht u iets hebben gezien of gehoord van het incident? Of heeft u iets opvallends gezien in de buurt? Dan vragen we u om die informatie te delen met de politie via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).