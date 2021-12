College wijst op weidevogels in tegenhouden gaswinning Nijeholtwolde

Daarnaast is het een mogelijk waterwingebied voor Wetterskip Fryslân, waar burgemeester en wethouders het liefst geen gaswinning willen.

College hoopt op steun van de raad

In januari praat de gemeenteraad over het voorstel om een negatief advies te geven voor nieuwe gaswinning. Het college hoopt dat de raad in hun argumenten meegaat. Dan zou er een zogeheten ontwerpbesluit tot weigering van een verklaring van geen bedenkingen kunnen worden afgegeven.