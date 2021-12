GGD Fryslân is klaar voor grote boosteroperatie: "De XXL-locatie staat klaar"

"De XXL-locatie staat klaar, onze mensen hebben er hard aan gewerkt. Maandag hebben we de dry run, het oefenen. Dinsdag op volle sterkte", vertelt Margreet de Graaf, directeur van GGD Fryslân.

Efficiënter prikken

Op de locatie wordt niet meer met prikhokjes gewerkt, daardoor zou de doorstroom beter zijn. Op andere priklocaties in Fryslân is ook gekeken naar het verbeteren van de doorstroom. "Dat loopt als een trein", zegt De Graaf: "Drachten is nog aangepast, sommige locaties werken nog op de oude manier, andere plekken zijn nog net wat efficiënter gemaakt."

In de XXL-locatie kunnen veel mensen tegelijk geprikt worden, maar er zijn nog veel tijdsloten vrij. De Graaf denkt dat dat te maken kan hebben met het feit dat mensen niet direct een brief krijgen als ze een afspraak kunnen maken. "Wij roepen mensen op, probeer online een afspraak te maken. Ook al ben je nog wat jonger dan de leeftijd die in de pers gepubliceerd is."