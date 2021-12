Het stille verdriet achter de lockdown: deze onderneemster weet het niet meer

Ondernemers hebben het lastig in deze tijd. Een tweede lockdown zorgt voor schrijnende situaties. Sommigen waren net weer op weg om erbovenop te komen en bezig om schulden weg te werken. Het zijn met name de kleine zelfstandige ondernemers die er flink onder lijden. Eén van hen is Monique Zwamborn, die een lingeriezaak in Leeuwarden heeft.

Winkel noodgedwongen dicht

In februari had Monique net corona gehad en haar vader verloren aan het virus. De winkel moest noodgedwongen sluiten, net voordat de zaak zou verhuizen naar de Kleine Kerkstraat in Leeuwarden.

Zwamborn heeft het hele jaar gewerkt om de zaken weer een beetje op orde te krijgen, na haar ziekte en het verwerken van het verlies van haar vader. Dat was zwaar, maar ze zag lichtpuntjes. Dat is nu anders. Ze weet niet of het nu wel goed komt. Deze klap is te groot, denkt ze. "Het is gewoon één groot verdrietig verhaal."