Dood 19-jarige man in Jutrijp was 'noodlottig ongeluk'

Er zijn volgens de politie geen feiten of omstandigheden gevonden die daarop wijzen. Het stoffelijk overschot van de man werd twee weken geleden 's middags in het water aangetroffen. De man was voor het laatst in de Hommers gezien, even na middernacht. Hij was op de fiets, die werd ook in het water gevonden.

Op de plek waar de man gevonden is, heeft de politie uitgebreid sporenonderzoek gedaan. Er is een oproep geweest voor getuigen, die tips en camerabeelden opleverde. Er is ook een forensisch onderzoek gedaan.