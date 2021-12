Nieuwbouw van de Ielânen in Sneek: zorgcentrum en woningen bijeen

Het huidige centrum aan de Harste stamt uit 1979. Het voldoet niet meer aan de eisen op het gebied van energie en zorgverlening. Patyna wil daarom een nieuwe 'inclusieve wijk' aanleggen, waarin zorg een natuurlijk onderdeel van de omgeving wordt.

Zorg, woningen en faciliteiten

Het oude woonzorgcentrum wordt pas gesloopt als de nieuwe klaar is. De grond die vrijkomt, wordt verkocht aan een derde partij die er woningen kan bouwen. Er moeten ook andere faciliteiten in het gebied komen, zoals dagbesteding.

Naast het centrum moeten er 142 zorgwoningen en 110 zelfstandige woningen komen. Het gaat om zowel huur- als koopwoningen.

Nog gesprekken over kinderboerderij

Patyna geeft aan dat er nog gesproken wordt over de kinderboerderij die aan de zuidkant van het terrein staat. Patyna is in principe eigenaar van de grond, maar wat daar precies mee gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Mogelijk moet er op een deel van de grond worden gebouwd. Patyna en de gemeente zijn in gesprek om de kinderboerderij te behouden, al dan niet in aangepaste vorm. Daar is op dit moment nog geen duidelijkheid over.