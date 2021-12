De Bond van Friese Vogelwachten wil ook een aanvalsplan voor de kievit

Daarbij is gekeken naar bestaande onderzoeken en naar kuikens met kleurringen en zenders. Eigenlijk is de conclusie dat er in het huidige agrarische land veel te weinig kuikens opgroeien en dat is eigenlijk het hele voorjaar zo.

Met name de jongste kuikens zijn het meest kwetsbaar. Op het overleven van die kuikens moet nu worden ingezet, vindt de BFVW. Ook is er extra onderzoek nodig.

Mozaïekbeheer

Alleen meeliften op het Aanvalsplan Grutto is niet genoeg omdat de kievit soms ook andere eisen stelt aan het land waar ze de kuikens willen laten opgroeien. De grutto kan bijvoorbeeld beter overweg met een wat hogere vegetatie. Daarom pleit de BFVW voor een 'effectief mozaïekbeheer' waarbij meerdere soorten weidevogels een goede plek vinden.