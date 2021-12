Speelgoedbanken puilen uit en stellen inbrengstop in

Vooral in Leeuwarden staat het nieuwe onderkomen aan de Koningsstraat overvol. De bank is van Stichting Rijk voor Arm en heeft zo'n 400 klanten in heel Fryslân. Sinds afgelopen week is er een inbrengstop, zegt Simon de Jong van de speelgoedbank.

Gjin ôfname

"We zitten hier ontzettend mee in onze maag. Natuurlijk vinden we het geweldig dat het binnengekomen is, daar zijn we heel blij mee. Maar nu kan het niet verder meer, want er wordt niks afgenomen", geeft De Jong aan.