Coronanieuws 24 december: Nog niet versoepelen adviseert OMT

Horecabedrijven en winkels hebben door de coronapandemie recht op huurkorting. Die uitspraak heeft de Hoge Raad gedaan. Het gaat om huurders die al voor 15 maart 2020 een contract hadden.

Volgens Kor van der Meulen van Koninklijke Horeca Nederland is dat goed nieuws: "Het is een stevige steun in de rug voor de horeca en de retail. Dat is een heel fijn kerstcadeau, al houd ik wel een slag om de arm, omdat de uitspraak wel teruggaat naar de kantonrechter."

Het was nodig ook, want niet iedere huurbaas is even meedenkend, vooral de grotere maatschappijen vragen vaak het volle pond, zegt Van der Meulen. "Hoe kleiner de verhuurder, hoe toeschietelijker ze zijn, is mijn ervaring."