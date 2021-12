Reade Swan: van Harlingen naar Spitsbergen, mogelijk ook naar Tall Ship Races

Het bedrijf zegt veel aanmeldingen te krijgen voor expedities en het school-op-zee-programma. Met een tweede schip is er dubbel zoveel capaciteit, zegt Christophe Meijer fan Swan Expeditions. "We hadden een wachtlijst van zo'n 25 trainees die mee wilden op onze reizen. We hadden meer vraag dan aanbod. Dus als ondernemers pakken we de handschoen op, we hebben dit schip gekocht."

Meijer is blij dat het schip in Nederlandse handen is gebleven. "Het is een bijzonder schip, omdat hij in koude gebieden kan komen en dus klaar is om naar de poolgebieden te varen."