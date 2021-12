Harde klap voor toerismesector op Vlieland: "Het regende annuleringen"

Figee had zijn hotel voor deze periode voor zo'n tachtig procent vol. "Daar bleven maar drie of vier kamers van over. Die mensen hebben wij opgebeld, of ze wilden omboeken naar een hotel dat wel openbleef. Want voor ons heeft het niet zoveel zin om voor zo weinig mensen open te gaan. In overleg met ons personeel gaan we nu de komende tijd de grote schoonmaak en de zomerslijtage aanpakken. Dat doen we anders in januari en februari."

Stil op straat

Dat het aantal toeristen sterk is afgenomen afgelopen week is te merken. Op straat in Oost-Vlieland lopen zo nu en dan twee of drie mensen, die wat halen bij de supermarkt of een fiets huren bij de fietsenverhuur. Veel mensen zijn het niet. Achter de ramen van de horeca staan kaartjes met berichten als 'wij hopen snel weer open te gaan' of 'bestel bij ons online'.

Het zijn pogingen om de toeristen die wel op het eiland verblijven, vaak niet in een hotel maar in een huisje, te verleiden tot een bestelling.

Een jong stel komt op een tandem aanfietsen bij één van de fietsverhuurbedrijven op het eiland. "We zijn hier maandag gekomen. Na de aankondiging van de lockdown hebben we niet getwijfeld om niet te gaan. We zitten lekker in een huisje, bestellen wat eten en op de fiets nemen we een thermosflesje mee. Het past ook wel wat bij ons."

Volledig afhankelijk van toerisme

Hoe groot de schade is voor de toeristische sector op Vlieland is niet te zeggen, denkt Beiboer: "Ik kan het niet aangeven in een bedrag of iets dergelijks, maar de inwoners van het eiland bestaan volledig van het toerisme, direct of indirect. Als dat dan dramatisch slecht is, zoals nu, is dat echt een flinke domper."