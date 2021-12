Harkemase Boys niet verder met trainer Jan-Piet Bosma

Bosma maakte in de zomer van 2020 de overstap van HHC Hardenberg, waar hij assistent-trainer was. Hij is dus bezig aan zijn tweede seizoen op De Bosk. Het eerste seizoen werd al gauw afgebroken vanwege het coronavirus.

Op het moment staat Harkemase Boys op de vijfde plaats, met 21 punten uit dertien wedstrijden. In de KNVB-beker haalde Harkemase Boys de tweede ronde, waarin RKC Waalwijk vorige week te sterk was.

Harkemase Boys heeft nog geen opvolger voor Bosma.