Cambuur mist Kallon en Sambissa na winterstop

Kallon is international van Sierra Leone. Een aantal maanden geleden maakte hij zijn debuut voor zijn vaderland. Sierra Leone zit in de poule met Ivoorkust, Algerije en Equatoriaal Guinea. Kallon mist in ieder geval de wedstrijden van Cambuur tegen Sparta Rotterdam en AZ.

Dubbel gevoel Booy

Mocht Sierra Leone de poule overleven, dan is de vlugge aanvaller langer weg. Technisch manager Foeke Booy zegt een 'dubbel gevoel' te hebben. Aan de ene kant is hij blij dat Cambuur een international op zo'n eindtoernooi heeft, maar aan de andere kant vindt Booy het jammer dat de Leeuwarders hem daardoor moeten missen.

Gabon eist Sambissa op

Het verhaal van Sambissa is iets anders. Hij zit in de Afrika Cup-selectie van Gabon, maar is al weken geblesseerd aan zijn knie. Cambuur wilde hem daardoor niet afstaan aan Gabon, maar de internationale regels zijn zo dat het land de speler op kan eisen.

Daarom reist Sambissa wel naar Gabon. Booy baalt ervan, maar geeft aan dat Cambuur het juridisch goed heeft afgekaart. Mocht Sambissa toch in actie komen en weer geblesseerd raken, kan de club mogelijk een tegemoetkoming verwachten.

Beginnen tegen Sparta

Cambuur begint op dinsdag 4 januari met de training. De eerste wedstrijd na de winterstop is op zondag 16 januari thuis tegen Sparta.