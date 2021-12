Protest voor betere nachtopvang: maak voorzieningen voor daklozen gratis

"We willen laten zien aan mensen die dak- en thuisloos zijn of dat dreigen te worden, dat we solidair zijn", zegt Sytze Kout van Vrije Bond Friesland.

Met het protest willen de twee organisaties aandacht voor betere voorzieningen voor de Leeuwarder dak- en thuislozen. "Ik vind dat de nachtopvang laagdrempelig moet zijn en gratis, met goede voorzieningen, om mensen nog beter te helpen dan dat ze nu doen."

Het kan iedereen overkomen

De aandacht is belangrijk, omdat volgens Kout iedereen op straat terecht kan komen, bijvoorbeeld door schuldenproblematiek. "Dat wil niet zeggen dat je bij een postorderbedrijf te veel bestelt", zegt Kout. "Het kan ook door hypotheeklasten komen of door relatieproblemen dat mensen op straat komen te staan."

Volgens hem gaat het ook om mensen die geen papieren hebben, dan gaat het om tientallen. Voor hen is het nog lastiger om opvang te vinden. "Niet dat ze direct allemaal op straat staan, maar een deel ervan wel. Het zijn mensen die niet meer in de procedure komen."

'Eigen verhaal'

"Het lastige met mensen die in de problemen zitten, is dat het geen redzame burgers zijn", zegt Kout, die daarom actievoert voor betere voorzieningen. "Er zijn teams en hulpverleners die ze opzoeken om ze te helpen, maar ze hebben ook een eigen verhaal."