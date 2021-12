Boosteren lijkt effect te hebben: flinke daling besmettingen bij 70-plussers

De 70-plussers die dat graag willen, hebben voor het grootste deel al een boosterprik gekregen. De afgelopen week is het aantal positieve besmettingen in die leeftijdsgroep met meer dan 30 procent teruggelopen: van 378 naar 258.

Boosterprik voor 80,5 procent 75-plussers

"Die forse daling hangt mogelijk samen met de boostervaccinatie, die bij deze groep inmiddels grotendeels heeft plaatsgevonden", meldt de GGD. Inmiddels heeft 80,5 procent van de Friezen van 75 jaar en ouder een boosterprik gehad.

In de meeste andere leeftijdsgroepen is een stabilisatie of ook een daling te zien. Alleen in de groep 12 tot en met 18 jaar is er nog een behoorlijke groei (12,2 procent) in het aantal besmettingen: van 450 naar 505.

De afgelopen week heeft de GGD 48.604 coronavaccinaties gezet, bijna anderhalf keer zoveel als een week geleden. Het grootste deel van de vaccinaties bestond uit boosterprikken: bijna 46.000.