Drie jaar na containerramp eerste opruimactie met geld uit MSC-fonds

Boswachter Joeri Lamers van Staatsbosbeheer is er blij mee. Als hier geen geld voor was gereserveerd, was het opruimen een groot probleem geweest. "Ik denk dat het dan een hele lastige exercitie zou worden", zegt hij.

"Grotere stukken afval kan je nog makkelijk opruimen met opruimacties van bijvoorbeeld de Waddenvereniging of de stichting Noordzee. Maar al die kleine korrels dat is eigenlijk niet te doen en redelijk arbeidsintensief. Nu hebben we er extra geld voor om het toch op deze manier aan te kunnen pakken."