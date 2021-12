Tuincentrum laat planten in lockdown logeren bij klanten: "Het scheelt hem gas"

Niet in het tuincentrum zelf, want dat is gesloten vanwege de lockdown, maar gewoon in hun eigen huis. In één dag heeft een derde deel van de planten al een logeerplekje gevonden. De klanten kunnen de planten gratis ophalen.

Eigenaar Gerben Mulder van het tuincentrum kan op deze manier de kachel van de kas uitzetten, om op de stookkosten te besparen. Op koude dagen verbruikt hij zo'n honderd kuub gas per dag en dat is een grote kostenpost, helemaal nu hij niet open mag. Hij vreest dat de lockdown langer gaat duren.