Aangespoelde kanoeten op Schiermonnikoog hadden vogelgriep

Het gaat waarschijnlijk om de hoogpathogene variant, maar dat wordt nog verder uitgezocht bij Wageningen Bioveterinary Research, een instituut van de Wageningen Universiteit. De hoogpathogene variant is gevaarlijk en erg besmettelijk.

De kanoeten zijn waarschijnlijk boven zee overleden aan de ziekte. Een deel van de dode dieren is aangespoeld. Waarschijnlijk zijn er nog veel meer vogels dan de honderden aangespoelde dieren overleden, maar die kadavers drijven in zee.

Brandganzen

Het was dit jaar niet de eerste keer dat een groot aantal dode vogels zijn gevonden in en langs de Waddenzee, zo zegt het onderzoeksinstituut. In april spoelden honderden dode brandganzen aan op de Friese en Groninger kust. Ook die ganzen hadden vogelgriep.